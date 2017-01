Gole i asysty, ale też pudła i przegrane pojedynki. Daniel Chima Chukwu, czyli napastnik - zagadka

Słaba skuteczność

Legia wciąż szuka

- To doświadczony gracz. Występował w europejskich pucharach, lidze norweskiej. Jest szybki, silny, lubi grać jeden na jednego. Wniesie sporo dobrego - charakteryzował Daniela Chimę Chukwu trener Jacek Magiera. Kibice Legii Nigeryjczyka pamiętają z meczów z Molde, kiedy nowy napastnik mistrza Polski często zagrażał bramce Dušana Kuciaka (strzelił gola w pierwszym meczu w Norwegii ).Dziś Chukwu przy Łazienkowskiej ma zastąpić sprzedanego do Chicago Fire Nikolicia. Gdyby o tym, czy 25-latek sprawdzi się w Legii, miał decydować tylko wspomniany dwumecz, to warszawscy kibice mogliby spać spokojnie. Nigeryjczyk dał się zapamiętać jako jeden z najlepszych napastników ligi norweskiej, o którego - nie bez powodu - pytały kluby z mocniejszych piłkarsko krajów. Od tamtej pory minęło jednak aż 3,5 roku, a Chukwu ma za sobą dwa sezony w lidze chińskiej, co pod znakiem zapytania stawia jego dyspozycję.W Shanghai Shenxin Nigeryjczyk na pozór radził sobie nieźle. W pierwszym roku spędzonym w ekstraklasie wystąpił w 27 meczach, strzelił 10 goli i miał osiem asyst. W poprzednim sezonie, który rozegrał już w drugiej lidze, zdobył 11 bramek i dołożył cztery asysty. Liczby prezentują się co najmniej porządnie. Pytania o Chukwu pojawiają się jednak, gdy dokładniej przyjrzymy się jego statystykom.- Chima strzelił kilka fantastycznych goli, także w europejskich pucharach. Ale w lidze często pudłował, marnował świetne szanse na gole. Nigdy nie był typowym snajperem. Jego największą wadą była słaba technika w polu karnym - powiedział "Stołecznej" Trond Hustad, dziennikarz "Aftenposten".To właśnie skuteczność była największym problemem Nigeryjczyka w poprzednim sezonie. Skuteczność, rozumiana nie tylko jako umiejętność wykorzystania podbramkowych sytuacji. Według raportu InStat Chukwu oddawał średnio 2,1 strzału na mecz - to mniej niż w krajowych rozgrywkach oddawali Nemanja Nikolić (2,5) i Aleksandar Prijović (2,8). Skuteczność uderzeń Nigeryjczyka była znacznie niższa (44,1 proc.) niż reprezentanta Węgier (62,7 proc.) i wyższa od Szwajcara (33,3 proc.).Wśród zalet 25-latka wymieniana była gra głową. To, podobnie jak w przypadku Prijovicia, należy traktować jednak z dystansem. Według InStat, Chukwu toczył średnio 12 takich pojedynków na mecz. Pod tym względem zajął 12. miejsce wśród napastników drugiej ligi chińskiej. Znacznie gorzej Nigeryjczyk prezentował się pod względem skuteczności, która wyniosła zaledwie 27 proc. To sklasyfikowało go dopiero na 40. miejscu wśród napastników. W tym aspekcie lepiej od Nigeryjczyka prezentował się też Prijović (42,3 proc.), ciut gorzej Nikolić (26,5 proc.).Co z grą jeden na jednego, o której wspominał Magiera? W poprzednim sezonie Chukwu toczył średnio 28 pojedynków na mecz, więcej miało tylko siedmiu napastników ligi. Skuteczność? Także dużo gorsza, bo 34 proc., to dopiero 36. wynik rozgrywek. Nie inaczej jest w przypadku dryblingów, których Nigeryjczyk podejmował średnio 4,3 na spotkanie (siódmy wynik ligi). Ich efektywność na poziomie 40 proc. uplasowała go na 37. pozycji wśród napastników.Jedynym elementem gry, w którym Chukwu utrzymał podobny poziom, były podania. Ich 25-latek zaliczał średnio 21 na mecz (33. wynik), ze skutecznością 76,1 proc. (24. wynik).Liczby Nigeryjczyka na kolana nie powalają. Chociaż piłkarza przy Łazienkowskiej chwalą, a z jego pozyskania zadowolony jest Magiera, to statystyki z poprzedniego sezonu sprawiają, że jego dyspozycja jest sporą niewiadomą. Nie dziwi więc, że przy Łazienkowskiej wciąż poszukują kolejnego snajpera. Zawodnikiem Chicago Fire jest już Nikolić, przyszłość Prijovicia stoi pod znakiem zapytania, a oprócz Chukwu, jedynym klasycznym napastnikiem na obozie w Benidormie jest młody Sandro Kulenović. Wiosną rywalem 25-latka może być grający ostatnio w Lokomotiwie Moskwa Petar Skuletić.