Ekstraklasa. Lech Poznań ma nowego obrońcę

- Jestem bardzo szczęśliwy z podpisania kontraktu. Dla mnie przejście do Lecha to okazja do podniesienia swoich umiejętności. Chcę grać o trofea, a wiem że w tym klubie jest to możliwe. Staram się grać jak nowoczesny skrajny obrońca. Często włączam się do gry ofensywnej, lubię zagrywać piłkę w pole karne. Najważniejsze dla mnie jest dobro drużyny - powiedział 24-letni lewy obrońca cytowany przez oficjalną stronę klubową.Nowy zawodnik "Kolejorza" jest wychowankiem UFK Lwów. W 2010 roku trafił do drugiej drużyny Karpat Lwów, a ostatnie cztery lata występował w seniorskim zespole tego klubu. W sezonie 2016/17 zagrał w osiemnastu spotkaniach swojej drużyny. Ma na koncie występy w reprezentacji młodzieżowej.Władze Lecha podpisując kontrakt z Kostewyczem zabezpieczają się przed całkiem możliwym odejściem Tamasa Kadara. Węgierski defensor ma zielone światło na transfer, latem ubiegłego roku był bliski przejścia do Lokomotiwu Moskwa.To drugie wzmocnienie poznańskiej drużyny w przerwie zimowej; w ubiegłym tygodniu do klubu ze stolicy Wielkopolski trafił Rumun Mihai Radut.Lechici od poniedziałku na własnych obiektach przygotowują się do rundy wiosennej. 17 stycznia wyjadą na 12-dniowe zgrupowanie na Cypr.