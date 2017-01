Robert Kubica najszybszy na treningu w Dubaju

Aż cztery razy Kubica bił podczas treningowych przejazdów czas najszybszego okrążenia. W Dubaju Polak jeździ Porsche 911 GT3 R, a najlepszy czas wykręcił na swoim siódmym "kółku". 2:00.490 to wynik lepszy o 0,2 sekundy niż rywalizujący w najwyższej klasie A6-Pro Patrick Assenheimer (Mercedes AMG GT3).Polak w Dubaju pojedzie w barwach polskiego zespołu Forch Racing powerd by Olimp, który będzie rywalizował w klasie A6-Am. Za kierownicą Porsche 911 GT3 R 32-latek będzie się zmieniał z Robertem Lukasem, Marcinem Jedlińskim, Wolfem Henzlerem i Santiago Creelem.24-godzinny wyścig w Dubaju organizuje holenderska firma Creventic, która ma cały cykl siedmiu wyścigów długodystansowych pod swoimi skrzydłami. Kubicy ta seria nie jest obca. W marcu zeszłego roku wystartował w 12-godzinnym wyścigu w Mugello.Polak cały zeszły sezon spędził na przygotowaniach do powrotu na tor. W styczniu wystartował po raz ostatni w rajdowych mistrzostwach świata, a potem sprawdzał różne wyścigowe opcje. Oprócz startu w Mugello, zaliczył wyścig na torze w Spa w ramach serii Renault Sport Trophy , wystartował autem francuskiej marki sześciogodzinnym wyścigu w Rzymie, a pod koniec listopada testował auto klasy LMP1 zespoły ByKolles startującego w WEC. W grudniu trenował za kierownicą Porsche 911 GT3 R, którym teraz pojedzie w Dubaju.