Ekstraklasa. Mrozik kolejnym wzmocnieniem Korony

23-letni zawodnik, grający na pozycji środkowego pomocnika, jest wychowankiem Polonii Bydgoszcz. W 2013 został zawodnikiem Chojniczanki Chojnice , z której został wypożyczony do Cracovii. W barwach krakowskiego klubu wystąpił jesienią 2014 roku w dwóch meczach ekstraklasy, po czym wrócił do Chojniczanki. W tym zespole w ciągu dwóch lat rozegrał 44 spotkania, w których strzelił jedną bramkę.Mrozik podpisał z Koroną półtoraroczny kontrakt, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Zawodnik wyjedzie w środę po południu z zespołem Korony na zgrupowanie do Grodziska Wielkopolskiego, które potrwa do 18 stycznia.Kielczanie rozegrają tam dwa mecze kontrolne. 14 stycznia zmierzą się z Zagłębiem Lubin , a cztery dni później z byłym klubem ich trenera Michała Bartoszka - Chojniczanką Chojnice.