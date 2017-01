LM piłkarzy ręcznych - Blaz Janc: przychodzę do wielkiego klubu

20-letni Janc, grający na prawym skrzydle, jest uznawany za jednego z najlepszych zawodników młodego pokolenia na tej pozycji. Reprezentant Słowenii, który podpisał z wielokrotnym mistrzem Polski trzyletni kontrakt, zawodnikiem Vive będzie od przyszłego sezonu."Od pierwszego momentu, kiedy usłyszałem o zainteresowaniu ze strony klubu z Kielc, byłem pewny, że chcę grać w tym zespole" - powiedział Janc, cytowany przez stronę internetową kieleckiej drużyny."Czuję się fantastycznie. Jestem zadowolony i wdzięczny za to, że przeniosę się do Polski i będę mógł grać dla klubowego mistrza Europy. To dla mnie zaszczyt, że będę mógł pracować z trenerem Tałantem Dujszebajewem i wieloma znakomitymi zawodnikami. Nie mogę się doczekać nowego sezonu i nowych wyzwań" - zapewnił.Janc dodał, że rozmowy na temat jego przyjścia do kieleckiej drużyny rozpoczęły się już przed igrzyskami olimpijskimi w Rio de Janeiro."Negocjacje musiały trochę potrwać, choć wyraziłem silną chęć przejścia do kieleckiego zespołu, nie wszystko było w moich rękach. Mam jeszcze obowiązujący kontrakt z Celje. Chciałbym bardzo podziękować prezesowi Bertusowi Servaasowi za jego wytrwałość i wolę ściągnięcia mnie do Kielc. Nie byłbym tutaj bez niego. Jestem bardzo szczęśliwy, że wszystko się tak skończyło" - stwierdził prawoskrzydłowy Celje Pivovarna Lasko.Będzie on trzecim Słoweńcem w kieleckiej drużynie. W Vive grają już jego rodacy Uros Zorman i Dean Bombac. "Kilka razy kontaktowałem się z nimi" - przyznał młody szczypiornista."Mówili mi o klubie, kibicach, trenerze i kolegach z drużyny w samych superlatywach. Dlatego nigdy nie miałem wątpliwości co do transferu. Jesteśmy cały czas w kontakcie. Już mi pogratulowali transferu i bardzo się cieszą, że przychodzę do Kielc" - stwierdził Janc.W drużynie Vive słoweński rozgrywający zastąpi Tobiasa Reichmanna, który po tym sezonie odchodzi do niemieckiego Melsungen. Na prawym skrzydle Janc stworzy duet z Serbem Darko Djukicem."Tobias Reichmann jest dla mnie jednym z zawodników, na których się wzoruję. Dam z siebie wszystko, żeby pomóc drużynie. Znamy się z Darko Djukicem od kilku lat, ponieważ występowaliśmy kilkakrotnie przeciwko sobie w zespołach narodowych. Ciągle jesteśmy w kontakcie i jestem pewny, że stworzymy fajny kolektyw na prawym skrzydle" - zapewnił reprezentant Słowenii.Dodał, że nie może się doczekać występów przed kielecką publicznością. "Przychodzę do tego wielkiego klubu i oczywiście moim największym marzeniem jest wygrać z nim Ligę Mistrzów" - zakończył.Janc urodził się 20 listopada 1996 roku. Od początku kariery związany jest z klubem Celje Pivovarna. Jest także etatowym reprezentantem Słowenii - w 14 meczach zdobył 60 goli. Został także powołany do kadry na rozpoczynające się w środę we Francji mistrzostwa świata. W obecnym sezonie zdobył w Lidze Mistrzów 48 bramek.