Grzegorz Krychowiak jednak odejdzie z PSG jeszcze zimą?

Latem Krychowiak przeszedł z Sevilli do PSG latem. Na jego transfer nalegał trener Unai Emery, który też przeniósł się z Andaluzji do Paryża. Zdaniem "Sportu" po pół roku dni Polaka w PSG są już policzone.Krychowiak gra w tym sezonie słabo i mało. W tym sezonie zagrał tylko w 10 meczach Ligue 1, w tym 6 w podstawowym składzie. Dodatkowo pięć razy wystąpił w Lidze Mistrzów oraz raz w Pucharze Ligi. Spisuje się dosyć słabo i regularnie był wybierany do największych rozczarowań ligi francuskiej. Serwis MaxiFoot uznał go najbardziej nietrafionym transferem lata. Podobnie o Polaku pisało "L'Equipe". PSG ponoć przegląda oferty i jest gotowe pozbyć się Krychowiaka jeszcze tej zimy. Tabloid "The Sun" twierdzi, że szansę polskiemu pomocnikowi mogą dać kluby Premier League . Wśród klubów potencjalnie zainteresowanych Krychowiakiem wymienia się Arsenal, Liverpool, Manchester City i West Ham. "Corriere dello Sport" twierdziło na początku stycznia , że szans na zimowy transfer nie ma, a sam Krychowiak odmówił Manchesterowi City. Polakiem interesowały się także Inter Mediolan i Juventus Turyn.