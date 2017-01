KSW na Stadionie Narodowym. Marcin "Polish Zombie" Wrzosek będzie bronił tytułu!

To mistrz w wadze piórkowej (12-3, 5 KO, 3 Sub). W maju 29-letni "Polish Zombie" pokonał podczas KSW 35 Filipa Wolańskiego. Dzięki temu podczas ostatniego KSW 37 mógł walczyć o tytuł z Arturem Sowińskim i pokonał go przed czasem. Walka została zatrzymana przez lekarza, gdyż głowa Sowińskiego była bardzo rozcięta, a oko spuchnięte.Za oba występy Wrzosek otrzymał nagrody za walkę oraz występ wieczoru. To będzie jego ostatnie starcie. - Walka na Stadionie Narodowym to spełnienie moich marzeń i zwieńczenie mojej sportowej kariery. Gwarantuję wszystkim kibicom, że na największej gali w historii KSW zobaczą w moim wykonaniu rzeczy, których jeszcze nie widzieli - powiedział Wrzosek w rozmowie z oficjalną stroną federacji KSW.