Transfery. "Sport Bild": Zinedine Zidane już nie chce Pierre'a-Emericka Aubameyanga

Aubameyang niejednokrotnie podkreślał, że występy w barwach "Królewskich" są jego marzeniem. Obiecał to swojemu dziadkowi, który zmarł w 2014 roku. - Tylko Real może wyciągnąć mnie z Borussii - powiedział w niemieckich mediach.Jednak temat transferu prawdopodobnie upadł na dobre. "Sport Bild" twierdzi, że przeciwko przenosinom jest Zidane. Trener Realu ma już dwóch szybkich ofensywnych zawodników - Cristiano Ronaldo i Garetha Bale'a. Z tego względu szuka piłkarza o charakterystyce bliższej do typowego napastnika, kogoś silniejszego fizycznie.Kontrakt Aubameyanga z BVB jest ważny do 2020 roku. W tym sezonie strzelił już 16 goli w Bundeslidze i jest jej najlepszym strzelcem. Niedawno został wybrany najlepszym piłkarzem ligi przez innych zawodników - Robert Lewandowski był trzeci (więcej tutaj). - Nie wiem, czy zostanę w BVB - powiedział po niedawnym meczu z Borussią Moenchengladbach (4-1). Zdaniem niemieckiego dziennika zainteresowane Gabończykiem są Paris Saint-Germain oraz Manchester City.