Ekstraklasa. Jakub Żubrowski nowym zawodnikiem Korony

Żubrowski jest wychowankiem Korony. Ostatnie pięć sezonów spędził w Stali Mielec. Z klubem z Podkarpacia najpierw świętował awans do drugiej ligi, a w ubiegłym roku na zaplecze ekstraklasy. W rundzie jesiennej pierwszej ligi wystąpił w 10 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki. W ostatnim roku był kapitanem mieleckiej drużyny i jednym z jej najbardziej wyróżniających się zawodników.Kielecki klub wpłacił sumę odstępnego zawartą w kontrakcie piłkarza. Zawodnik podpisał półtoraroczny kontrakt (do końca czerwca 2018 roku), z opcją przedłużenia o kolejny rok. To pierwsze wzmocnienie Korony w przerwie zimowej.W środę po południu Żubrowski wyjedzie z nowym zespołem na pierwsze zgrupowanie do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie drużyna przebywać będzie do 18 stycznia. Kielczanie rozegrają tam dwa mecze kontrolne. 14 stycznia zmierzą się z Zagłębiem Lubin, a cztery dni później z byłym klubem trenera Michała Bartoszka Chojniczanką Chojnice 21 stycznia w kolejnym sparingu zagrają ze Stalą Mielec w Kielcach lub Woli Chorzelowskiej.25 stycznia Korona wyjedzie na drugie zgrupowanie do Ayia Napa. W tej cypryjskiej miejscowości kielecki zespół będzie trenował do 4 lutego. Podczas pobytu na Cyprze Korona rozegra cztery mecze kontrolne: 27 stycznia z rumuńskim CFR Cluj, trzy dni później dwa sparingi - z Atlantasem Kłajpeda i FK Cukaricki, a 2 lutego z Partizanem Belgrad.Po powrocie z Cypru zespół będzie już trenował na własnych obiektach. Rozgrywki ekstraklasy Korona wznowi 11 lutego wyjazdowym meczem z Wisłą Kraków.