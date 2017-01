Transfery. Martin Odegaard wypożyczony z Realu Madryt do Heerenveen

18-letni Norweg nazywany był często "talentem stulecia", takim mianem określił go Karl-Heinz Rummenigge, prezydent Bayernu Monachium . Odegaard w wieku 16 lat przeszedł z norweskiego Stromsgodset do Realu za ok. 3 mln euro.W Madrycie występuje jednak głównie w rezerwach. Teraz ma przyzwyczajać się do dorosłego futbolu w holenderskim Heerenveen, które zajmuje 4. miejsce w Eredivisie (13 punktów za prowadzącym Feyenoordem). Real Madryt to najlepszy klub na świecie. Ale wszyscy wiedzą, jak trudno jest wywalczyć sobie miejsce w jego składzie. Nie żałuję tego transferu. Możliwość trenowania w Realu jest bardzo przydatna dla młodego piłkarza - powiedział Odegaard na prezentacji w nowym klubie. - To bardzo ciekawy klub i czekam z niecierpliwością na tę przygodę. Nie postrzegam siebie jako wielki talent. Jestem normalnym chłopakiem i nie zwracam uwagi na to, co inni mówią o mnie.Norweg dzierży kilka rekordów - jest najmłodszym strzelcem gola oraz debiutantem w historii ligi norweskiej, w dorosłej reprezentacji Norwegii zadebiutował, mając 15 lat i 253 dni, a pod koniec marca został najmłodszym piłkarzem w historii, który zagrał w podstawowym składzie w eliminacjach mistrzostw Europy. Z Chorwacją wystąpił, mając 16 lat i 101 dni.