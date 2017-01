Polskie miasta chcą zorganizować igrzyska olimpijskie!

Najbliższe trzy igrzyska odbędą się w Azji. Za rok najlepsi sportowcy zjadą zimą do Pjongczangu (Korea Południowa), a cztery lata później do Pekinu (Chiny). W 2020 roku letnie igrzyska zorganizują Japończycy. To oznacza, że kolejne wolne terminy najprawdopodobniej dostanie Europa "Karpacz i Szklarska razem. Wlatujemy w 2030" - napisał na Facebooku burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf, załączając do wiadomości fotomontaż lecącego orła z przypiętymi nartami do skoków.- To prawda, czas powiedzieć głośno o naszych planach. Długo debatowaliśmy, jak skutecznie wybić nasze ośrodki do światowej elity i wymyśliliśmy coś szalonego. Chcemy, żeby za trzynaście lat w Karkonoszach pojawili się najwięksi sportowcy globu - powiedział Tomasz Stanek, przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych w karpackim urzędzie miasta.- U nas rywalizacja odbyłaby się w Szklarskiej Porębie, Karpaczu, Jeleniej Górze i Szczyrku, a u nich byłyby to: Harrachov, Špindleruv Mlyn, Mala Upa, Pec pod Snežkou oraz Liberec i Praga. W tym ostatnim mieście planujemy ceremonię zamknięcia, we Wrocławiu - otwarcia - wylicza Stanek.Do tej pory jeszcze nigdy igrzysk nie zorganizowały dwa państwa jednocześnie. Polacy i Czesi chcą przekonać MKOl niskim budżetem (prezentacja ma trafić do siedziby organizacji wiosną). W myśl postanowień planu Agenda 2020, igrzyska mają stawać się coraz tańsze, a zbijanie ich kosztów jest priorytetem MKOl. Już teraz Tokio, które będzie organizatorem imprezy w 2020 roku, ma spore kłopoty z wydatkami na rzecz igrzysk. Ich koszty mogą pochłonąć nawet 28 miliardów dolarów. Więcej w "Przeglądzie Sportowym". Zimowe igrzyska w 2022 roku chciał zorganizować Kraków , ale ostatecznie kandydatura została wycofana. Powodem było niskie poparcie społeczne. W referendum 69,72 proc. głosujących opowiedziała się przeciw organizacji tej imprezy.