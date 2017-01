Nick Kyrgios zaszokował. Pojawił się w koszulce obrażającej Donalda Trumpa

Nick Kyrgios rocking the anti-Trump fashions after an exhibition in Sydney tonight. pic.twitter.com/7gytWZ8Oeu — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 9 stycznia 2017

"Fuck Donald Trump" - tak brzmi napis na koszulce. Australijczyk miał ją na sobie podczas rozmowy z dziennikarzami po pokonaniu Rafaela Nadala w pokazowym meczu w pięciu setach.- To chyba oczywiste - odpowiedział Kyrgios na pytanie co miał na myśli zakładając tę koszulkę. Nie wiadomo jeszcze, czy wystartuje w zaczynającym się 16 stycznia Australian Open. Obecnie zmaga się z kontuzją kolana.O 21-letnim tenisiście bardzo często jest głośno ze względu na jego zachowanie. W październiku 2016 roku został ukarany przez ATP za "brak chęci do gry". Podczas meczu z Mishą Zverem grał lekceważąco, odpuszczając większość piłek i obrażał wygwizdujących go kibiców (więcej tutaj).