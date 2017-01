Rajd Dakar. Sonik i Wiśniewski przedzierali się przez błoto, deszcz i mgłę. 9. etap odwołany!

Klasyfikacja generalna:

We wtorek Rafał Sonik i Kamil Wiśniewski, pod wiatr i przez mgłę zdołali osiągnąć kolejną metę i zajmują odpowiednio 9. i 13. miejsce w klasyfikacji generalnej.- Organizatorzy chcą, by Dakar z roku na rok był trudniejszy. Udaje im się to perfekcyjnie. Nie tylko ze względu na okrojony i pełen niejasności roadbook, ale również pogodę . We wtorek jechaliśmy we mgle, błocie, wodzie i zimnie na dużej wysokości. Nie powiem, by były to moje ulubione warunki, ale chyba po to tu jesteśmy, by przesuwać granice swoich możliwości i odporności na tak liczne niedogodności - mówił na mecie maratońskiego Sonik.Zwycięzca z 2015 roku, w poniedziałek podczas pierwszego dnia maratonu miał problem ze znalezieniem drogi pośród gęstej, pustynnej roślinności. - Musiałem też odkopywać quada, który zaklinował się między dwoma krzakami. Byłem sam, więc straszliwie się umęczyłem i wieczorem w Uyuni wyraźnie czułem trudy dnia oraz oddziaływanie wysokości - przyznał.Rajdowiec nie mógł jednak pozwolić sobie na odpoczynek. - Kamil zauważył, że mam w quadzie poluzowaną nakrętkę na osi. Nic skomplikowanego do naprawy, ale gdyby nam to umknęło, kolejnego dnia mógłbym się zatrzymać po 100 km i już nie ruszyć. Można więc śmiało powiedzieć, że uratował im skórę - przyznaje Sonik.Nocleg nad wielkim, boliwijskim solniskiem Saltar de Uyuni, podobnie jak przed rokiem odbywał się w dość spartańskich warunkach. Duch pierwszych, afrykańskich dakarów powrócił, bo kolejnego dnia, niewyspana karawana miała do pokonania niemal 900 km. Nie zgadzała się tylko pogoda . Co więcej Polacy wyjechali na trasę na samym końcu. W quadzie Wiśniewskiego awarii uległa elektryka i zawodnicy poświęcili 40 minut na naprawę. Potem we mgle, burzy, gradzie, po rozlewiskach i w błocie, dotarli do mety. Sonik był 10., Wiśniewski 12.- Kamil świetnie dziś sobie radził. Jedzie bardzo ciężkim i dużym quadem. Podziwiam, że tak świetnie sobie z nim radzi. Całe szczęście, że jest tu ze mną, bo możemy razem odnajdywać przyjemność z jazdy w tej wyjątkowo nieprzyjemnej edycji super maratonu - chwalił młodszego kolegę krakowianin.Po ukończeniu odcinka specjalnego, liczącego po skróceniu 419km, zawodnicy mieli dotrzeć na biwak do Salty. Tak się jednak nie stało. Z powodu deszczów osunęło się zbocze góry i odcięło główną drogę dojazdową na południe Argentyny. Organizatorzy przygotowali prowizoryczny biwak po drodze.W związku z katastrofą, w której śmierć poniosło trzech mieszkańców wioski Volcano, organizatorzy postanowili odwołać środowy, dziewiąty etap rywalizacji. Miał to być odcinek królewski, pełen wymagającej nawigacji, wydm i zapewne zmian w klasyfikacji. Planowano 406 km odcinku specjalnego i 570 km dojazdówki.Dzień bez rywalizacji zostanie przeznaczony na przegrupowanie całej, rajdowej karawany i przywrócenie normalnej sytuacji na biwaku w Chilecito. - Jeżeli droga nie zostanie oczyszczona, a jest na to mała szansa, czeka nas pięć godzin jazdy górskimi szutrówkami, a potem około 10 godzin drogami asfaltowymi. W sumie ponad 1000 km. Bez pomiaru czasu, ale równie wyczerpujące... - zauważył Sonik.1. Ignacio Casale (Chile) 5:26.46,2. Siergiej Karjakin (Rosja) 5.39 straty,3. Axel Dutrie ( Francja ) 7.16, .10. Sonik 33.39,12. Wiśniewski 41.131. Karjakin 27:45:50,2. Dutrie 6.57,3. Casale 10.19, .9. Sonik 3:13.45,13. Wiśniewski 4:59.47.