Puchar Ligi we Francji. Monaco z Kamilem Glikiem melduje się w półfinale

W regulaminowym czasie mecz zakończył się remisem 1:1. Gospodarze prowadzili od 16. minuty, kiedy to do siatki trafił reprezentant Madagaskaru Faneva Ima Andriatsima. Wyrównał dopiero w 83. minucie Portugalczyk Joao Moutinho.Do półfinału nie zakwalifikował się natomiast Nantes Mariusza Stępińskiego, po porażce u siebie z Nancy 0:2. Polski napastnik grał do 67. minuty.W środę w pozostałych meczach ćwierćfinałowych Bordeaux zagra z Guingamp, a Paris Saint-Germain z FC Metz.