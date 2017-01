Bartosz Kapustka strzelił gola dla Leicester U-23, ale jego zespół... Pogrom!

PICTURED: Bartosz Kapustka is congratulated by his #lcfc team-mates after scoring the equaliser at Cheltenham Town. pic.twitter.com/gkRkYz7lJV — Leicester City (@LCFC) 10 stycznia 2017

Zespół Bartosz Kapustki był tylko tłem dla swoich rywali we wtorkowym spotkaniu Checkatrade Trophy. Leicester U-21 straciło gola już dziewiątej minucie, ale minutę później do wyrównania doprowadził reprezentant Polski. Kapustka dobrze ustawił się w polu karnym i z najbliższej odległości doprowadził do remisu.To tylko podrażniło Cheltenham Town. Drużyna, która występuje w League Two do przerwy strzeliła jeszcze dwa gole. W drugiej połowie piłkarze Cheltenham dołożyli jeszcze trzy i Leicester schodziło z murawy z bagażem sześciu goli.Bartosz Kapustka zadebiutował w pierwszej drużynie Leicester 07.01. 2017 roku. Claudio Ranieri dał szansę polskiemu pomocnikowi w rozgrywkach FA Cup i wpuścił Kapustkę na ostatnie sześć minut spotkania z Evertonem.