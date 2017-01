Premier League. BBC i The Telegraph: Morgan Schneiderlin odchodzi z Manchesteru United do Evertonu

Schneiderlin trafił na Old Trafford latem 2015 za 24 mln funtów z Southampton. Ten transfer okazał się jednak wielkim niewypałem; już od dawna mówiło się o jego odejściu, w tym sezonie zagrał tylko raz w Premier League Do Evertonu ma trafić za 22 mln funtów (+ kolejne 2 mln w bonusach). "The Toffees" prowadzi obecnie Ronald Koeman, z którym Schneiderlin współpracował w Southampton. Francuzem interesowało się również West Bromwich Albion, ale United odrzuciło ofertę w wysokości 18 mln funtów.Everton chce pozyskać jeszcze jednego piłkarza Manchesteru, Memphisa Depaya. Oba kluby mają jednak problem z wypracowaniem porozumienia w kwestii ceny za reprezentanta Holandii , któremu również nie wiedzie się na Old Trafford.