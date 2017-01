Serie A. "Corriere dello Sport": AS Roma chce wykupić Wojciecha Szczęsnego!

Polak jest wypożyczony do Romy na drugi sezon z rzędu. Powód jest prozaiczny - Włosi nie chcieli zdecydować się na transfer definitywny ze względu na wysokie żądania finansowe Arsenalu. One wciąż są sporym problemem, klauzula wykupu wynosi obecnie 16 mln euro. Rzymianie rzadko wydają takie kwoty, zwłaszcza jeśli chodzi o bramkarzy.Gdyby jednak do takiego transferu doszło, Szczęsny stałby się czwartym najdroższym piłkarzem w historii polskiego futbolu - po Arkadiuszu Miliku (32 mln euro), Grzegorzu Krychowiaku (26 mln euro + bonusy) oraz Piotrze Zielińskim (20 mln euro).Szczęsny w tym sezonie bardzo dobrze spisuje się w bramce Romy i jest pewnym punktem zespołu. W 20 występach zachował 7 czystych kont i puścił tylko 13 bramek. Nie daje szans sprowadzonemu za 8 mln euro Alissonowi, który gra Lidze Europy . - Podbił serca wszystkich i stał się jedną z kluczowych postaci Romy, dzięki której klub nie traci dystansu do Juventusu. Szczęsny nigdy nie ukrywał chęci powrotu do Londynu, ale w Romie radzi sobie świetnie i chciałby zdobyć mistrzostwo. Znakomicie mówi po włosku, choć zawsze woli skorzystać z pomocy tłumacza. Na boisku wszystko jest jednak w porządku - pisze "Corriere dello Sport".Decyzja o wykupieniu Szczęsnego może mieć spory wpływ na przyszłość Łukasza Skorupskiego. Polak spędza drugi sezon na wypożyczeniu w Empoli, gdzie spisuje się znakomicie i przyciągnął uwagę innych klubów, m.in. Torino (które prawdopodobnie nie wykupi Joe Harta z Manchesteru City ). Bycie zmiennikiem Szczęsnego prawdopodobnie nie będzie odpowiadać Skorupskiemu, który powinien znaleźć sobie nowego pracodawcę.