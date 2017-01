Mistrzostwa świata 2026. Tak mogłyby wyglądać grupy! Polska z...

Using FIFA rankings, here's how World Cup 2026 groups could look. Seeds listed first; top 2 go through. Hell of a draw for Wales and England pic.twitter.com/HYdnRXJDyQ — Huw Davies (@thehuwdavies) 10 stycznia 2017

FIFA zaakceptowała kontrowersyjny pomysł rozszerzenia mundialu do 48 drużyn, co nastąpi już za 9 lat. Zostaną one podzielone na 16 grup po 3 drużyny, a w przypadku remisu zwycięzcę mają wyłaniać rzuty karne. Jak wyglądałyby grupy? Davies sprawdził to na podstawie rankingu FIFA.Polska znalazłaby się w grupie z Tunezją oraz Uzbekistanem. Jedynymi wielkimi hitami byłyby starcia Argentyny z Włochami oraz Chile z Holandią. W jednej grupie grałyby m.in. Panama ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czy Curacao z Chinami. Z każdej grupy wyjdą po dwa najlepsze zespoły, które następnie będą rywalizować w fazie pucharowej.Według niektórych informacji Stary Kontynent ma dostać dodatkowe cztery miejsca, co oznaczałoby, że w turnieju wystąpi 17 europejskich zespołów. Jedno miejsce więcej przypadnie Ameryce Południowej, więc jeśli drużyna z tego kontynentu wygra baraż, to na mundialu zagra sześć reprezentacji. Pozostałych 25 miejsc rozdzielone zostanie między Azję, Afrykę, Amerykę Północną oraz Oceanię.- To rozwiązanie sprawi, że zainteresowanie turniejem w 48 krajach świata nie wygaśnie w listopadzie, kiedy reprezentacje państw stracą szansę na awans. Przeciwnie, w czerwcu nastąpi kulminacja, cały świat będzie czekał na to święto - powiedział Infantino.