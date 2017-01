Ekstraklasa piłkarzy ręcznych - Blaz Janc podpisał kontrakt z Vive

Mierzący 185 cm wzrostu prawoskrzydłowy uznawany jest za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia na tej pozycji. Reprezentant Słowenii podpisał z kieleckim klubem trzyletni kontrakt, który będzie obowiązywał od przyszłego sezonu. "Jestem niezmiernie szczęśliwy, że udało nam się pozyskać tak znakomitego zawodnika" - powiedział prezes Bertus Servaas, cytowany przez stronę internetową klubu."Chciałbym bardzo podziękować Blazowi za jego determinację w tym, żeby trafić właśnie do naszego klubu. To pokazuje, że będziemy mieli znakomitego zawodnika, ale także prywatnie osobę z dobrym charakterem, który pasuje do naszej drużyny. Jestem pewny, że Blaz bardzo dobrze wkomponuje się w nasz zespół. Dziękuję klubowi Celje Pivovarna Lasko za negocjacje, które od początku nie były łatwe, ale na końcu oba kluby się porozumiały" - dodał sternik Vive.Janc urodził się 20 listopada 1996 roku. Od początku swojej kariery związany jest z klubem Celje Pivovarna. Jest także etatowym reprezentantem swojego kraju. W reprezentacji Słowenii w 14 meczach zdobył 60 goli. Został także powołany do kadry na rozpoczynające się w środę we Francji mistrzostwa świata. W obecnym sezonie zdobył w Lidze Mistrzów 48 bramek.W kieleckiej drużynie Janc zastąpi Tobiasa Reichmanna, który po sezonie odejdzie do niemieckiego Melsungen.