MŚ piłkarzy ręcznych - odmłodzona reprezentacja Polski w mocnej grupie

Poprzedni mundial w 2015 roku w Katarze był dla biało-czerwonych bardzo udany, bowiem prowadzona wówczas przez niemieckiego szkoleniowca Michaela Bieglera ekipa wywalczyła brązowy medal, po niezwykle emocjonującym spotkaniu z Hiszpanami, wygranym po dogrywce 29:28.Polacy po raz czwarty stanęli na podium MŚ. W 2007 roku wywalczyli srebro, a po brąz sięgnęli także w 1982 i 2009 roku.Tytułu bronić będą Francuzi, którzy przed dwoma laty w katarskim Lusajl w finale pokonali gospodarzy 25:22.Wszystkie mecze polskiej grupy odbędą się w Nantes w mogącej pomieścić 10,8 tys. widzów hali XXL. Po cztery najlepsze zespoły awansują do 1/8 finału. Od tego etapu rywalizacja toczyć się będzie systemem pucharowym, czyli przegrywający odpada.Potencjalnymi rywalami Polaków w tej fazie turnieju będą ekipy z grającej w Metz grupy B, w której rywalizować będą: Hiszpania, Słowenia, Macedonia, Islandia, Tunezja, Angola. Układ par powstanie "na krzyż", czyli zwycięzca z grupy A z czwartym zespołem B, drugi z A z trzecim z B, itd. Podobnie z grupami C i D.Budowana niemal od podstaw reprezentacja Polski, prowadzona przez Tałanta Dujszebajewa, który zastąpił Bieglera po nieudanych ME 2016, dodatkowo przetrzebiona kontuzjami, trafiła do wymagającej grupy.Francuzi mają w dorobku pięć tytułów mistrzów globu, które wywalczyli w 1995, 2001, 2009, 2011 i 2015 roku. Poza tym jeszcze czterokrotnie stanęli na podium - 24 lata temu wywalczyli srebrny medal, a brąz w 1997, 2003 i 2005 roku. To także dwukrotni mistrzowie olimpijscy - z Pekinu i Londynu oraz wicemistrzowie z Rio de Janeiro. Mają też w dorobku trzy tytuły mistrzów Europy (2006, 2010, 2014).Biało-czerwoni zmierzyli się z "Trójkolorowymi" w pierwszej fazie ME 2016, które odbywały się w Polsce. Wygrali wówczas po znakomitym meczu 31:25. W drugim etapie grupowym tamtego turnieju rywalizowali z kolei z Norwegią, z którą przegrali 28:30.Skandynawowie znaleźli się na mundialu dzięki przyznanej przez organizatorów "dzikiej karcie". W Krakowie w meczu o brązowy medal kontynentalnego czempionatu przegrali z Chorwatami. Najlepszym wynikiem tej drużyny w MŚ jest szóste miejsce w... 1958 roku. Ostatnio startowali w nich sześć lat temu i uplasowali się na dziewiątej pozycji. W dwóch ostatnich edycjach nie brali udziału.Rosjanie to trzykrotni mistrzowie świata - z 1982 (jako ZSRR), 1993 i 1997 roku. Czterokrotnie sięgnęli po złoto olimpijskie - w 1976, 1988, 1992 (jako Wspólnota Niepodległych Państw) i w 2000 roku. Przed dwoma laty w MŚ zajęli dopiero 19. miejsce. Na najwyższym stopniu podium ME stanęli w 1996, a na drugim w 1994 i 2000. Ich ostatni większy sukces to brąz igrzysk w 2004 roku.Najlepszym wynikiem Japończyków w turnieju tej rangi jest 10. lokata z 1970 roku, a Brazylijczyków - mistrzów Ameryki - 13. pozycja z 2013 roku, ale w turnieju olimpijskim u siebie okazali się lepsi od Polaków (34:32) i dotarli do ćwierćfinału, podczas gdy biało-czerwoni zajęli czwarte miejsce.Biało-czerwoni zapewnili sobie udział w turnieju finałowym we Francji po zwycięstwie w dwumeczu barażowym z Holendrami. Najpierw pokonali ich w Katowicach 27:21, a w rewanżu w Sittard ulegli 24:25.W Nantes pierwszy mecz Polacy rozegrają w czwartek (g. 20.45), a ich rywalami będą Norwegowie.Dujszebajew obejmując drużynę narodową otrzymał zadanie zbudowania zupełnie nowej drużyny, która powinna liczyć się w rywalizacji o medale przede wszystkim podczas igrzysk w Tokio w 2020 roku. Z gry w reprezentacji zrezygnowali zawodnicy, którzy do tej pory stanowili jej trzon: Bartosz Jurecki, Sławomir Szmal, Karol Bielecki (król strzelców turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro), Krzysztof Lijewski czy Adam Wiśniewski.Pozostałych najbardziej doświadczonych graczy z występu w mundialu wyeliminowały kontuzje. Z powodu urazów nie zagrają m.in. rozgrywający Michał Jurecki, który stanowił siłę napędową tej drużyny, bramkarz Piotr Wyszomirski, a w ostatnich dniach dołączyli do nich obrotowy Barcelony Kamil Syprzak i wreszcie nowy kapitan Mariusz Jurkiewicz, który kontuzji nabawił się w niedzielę w trakcie ostatniego meczu kontrolnego przed MŚ z Argentyną w hiszpańskim Irun. We Francji opaska trafi na ramię Mateusza Jachlewskiego.Doszło do tego, że z konieczności selekcjoner kadry do gry w mundialu desygnował aż trzech bramkarzy: Adama Malchera, Adama Morawskiego i Mateusza Korneckiego. Pierwotnie jeden z nich miał wrócić do kraju."Na kontuzje nie mamy wpływu. Nie możemy przecież płakać, musimy walczyć. Jesteśmy reprezentacją Polski, a nie klubem. Jeśli nie możemy mieć do dyspozycji jednych zawodników, skorzystamy z innych. Dla mnie najważniejsze jest to, aby gracze, którzy po raz pierwszy wystąpią w takiej imprezie, mogli zdobyć niezbędne doświadczenie. To będzie procentować w przyszłości" - powiedział PAP trener kadry.Mimo tych kłopotów Dujszebajew nie zmienia celu, który postawił przed młodą drużyną - awans do fazy pucharowej."Nie zmieniamy planu. Musimy myśleć o każdym kolejnym spotkaniu. Musimy podjąć walkę z każdym przeciwnikiem" - dodał.Liczne trudności nie osłabiają jednak optymizmu skrzydłowego Michała Daszka.