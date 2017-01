Ekstraklasa. Robert Pich po raz trzeci trafi do Śląska Wrocław?

Pich przychodził do Śląska przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2013/14 z MŠK Žilina. Kolejne rozgrywki były w jego wykonaniu bardzo udane - Słowak strzelił 10 goli i zanotował pięć asyst. Latem 2015 roku zawodnika za 300 tys. euro kupiło niemieckie Kaiserslautern. Tam jednak Pich kariery nie zrobił i zaledwie po pół roku wrócił do Śląska na wypożyczenie.28-latek w Niemczech spędził łącznie półtora roku (sześć miesięcy na wypożyczeniu), rozegrał zaledwie 268 minut, nie zdobył bramki, nie zaliczył asysty. Niedawno rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Jak poinformowała "Gazeta Wrocławska" Pich, chociaż ma oferty z innych klubów, to jako wolny zawodnik pierwsze kroki od razu skierował do Śląska.Piłkarz w poniedziałek porozumiał się z klubem ws kontraktu, jego transfer musi jeszcze przyklepać rada nadzorcza. Śląsk w rundzie wiosennej poprowadzi nowy trener - Jan Urban, który na stanowisku zastąpił zwolnionego Mariusza Rumaka. Pierwsze spotkanie o punkty w 2017 roku wrocławianie rozegrają 12 lutego na wyjeździe z Wisłą Płock