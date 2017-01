NBA. Westbrook bez triple-double, ale Thunder wygrali w Chicago

Lider gości zakończył spotkanie z dorobkiem 21 punktów (13 poniżej średniej), 14 asyst i dziewięciu zbiórek. Z jego podań korzystali tego dnia głównie podkoszowi - Steven Adams uzyskał 22 pkt, a Enes Kanter - 20."Obaj wykonali świetną robotę, wspaniale się zastępowali bądź uzupełniali, gdy wspólnie przebywali na parkiecie" - ocenił Westbrook.Dwyane Wade z 22 pkt był najskuteczniejszy w ekipie "Byków", która musiała sobie radzić bez Jimmy'ego Buttlera. Najlepszy strzelec gospodarzy nie wystąpił z powodu choroby "Musimy grać lepiej, a nie liczyć, że Jimmy będzie rzucał co wieczór po 50 punktów" - przyznał skrzydłowy Bulls Taj Gibson.Jak zapowiedział szkoleniowiec tego zespołu Fred Hoiberg, Buttlera zabraknie we wtorkowym pojedynku z Washington Wizards. Przeciw drużynie Marcina Gortata nie zagra też zbliżający się do 35. urodzin Wade, któremu trener zalecił odpoczynek.Koszykarze Thunder z bilansem 23 zwycięstw i 16 porażek zajmują siódmą pozycję w Konferencji Zachodniej. "Byki" (19-19) plasują się na tym samym miejscu na Wschodzie.W innych meczach na uwagę zasłużyła dyspozycja Anthony'ego Davisa. Skrzydłowy New Orleans Pelicans w ciągu 29 minut gry uzyskał 40 pkt i miał 18 zbiórek w wygranym przez jego zespół 110:96 wyjazdowym meczu z New York Knicks . Brandon Jennings z 20 był wyróżniającym się zawodnikiem miejscowych, wśród których z niejasnych powodów zabrakło Derricka Rose'a . Z kolei Carmelo Anthony (18 pkt) został usunięty z boiska po kłótni z sędziami.