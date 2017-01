PŚ w skokach narciarskich. Tak wyglądał Piotr Żyła w wieku 15 lat!

- Uwielbiam skoki narciarskie . Chcę zostać mistrzem Polski, a później może nawet mistrzem świata! - powiedział młody skoczek narciarski w "Bravo Sport". To wydanie z 2002 roku, gdy trwała "małyszomania", a Adam Małysz wygrywał kolejne konkursy. Co ciekawe, Żyła wygląda niemal identycznie jak teraz!Teraz ma idealną okazję do spełnienia swoich marzeń. Niedawno został mistrzem Polski, a mistrzem świata może zostać już niedługo. 22 lutego w Lahti rozpoczną się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Może powalczyć o złoto nawet z drużyną.