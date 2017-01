Plebiscyt FIFA. Cristiano Ronaldo piłkarzem roku! Kąśliwe słowa w kierunku piłkarzy Barcelony

Wszystkie nagrody:

Robert Lewandowski zajął dwunaste miejsce w plebiscycie na najlepszego piłkarza FIFA. Polak zebrał 0,93% głosów. Główną nagrodę zgarnął Cristiano Ronaldo.- Nigdy nie zapomnę 2016 roku. Dziękuję kolegom z Relau Madryt i reprezentacji, mojej rodzinie oraz dziewczynie. To był najlepszy rok w mojej karierze. Nie wiem co powiedzieć, jestem szczęśliwy. Ta nagroda mówi sama za siebie. Przykro mi, że nie ma tutaj kogoś z Barcelony, ale jestem w stanie to zrozumieć - powiedział Ronaldo odbierając statuetkę od prezydenta FIFA Gianniego Infantino. Żaden z piłkarzy Barcelony nie pojawił się na gali w Zurychu ; oficjalnym powodem był niedzielny mecz z Villarreal (1-1).Portugalczyk dostał 3,54% głosów, Leo Messi - 26,42%, natomiast Antoine Griezmann zaledwie 7,53%. Od 2008 roku tytuł najlepszego piłkarza świata dzielili między sobą Messi i Ronaldo. Argentyńczyk triumfował w latach 2009-12 i w poprzednim roku, a Portugalczyk - w 2008, 2013 i 2014. We wrześniu przestała istnieć "Złota Piłka FIFA", którą światowa federacja przyznawała wspólnie z francuskim magazynem "France Football". To przedsięwzięcie funkcjonowało przez sześć lat.Wcześniej liczyły się dwa plebiscyty - od 1991 roku FIFA nagradzała Piłkarza Roku, a od 1956 roku "France Football" wręczał "Złotą Piłkę". Przy wyborze najlepszego piłkarza FIFA 2016 w połowie liczyły się głosy trenerów i kapitanów wszystkich reprezentacji, a drugą połowę stanowiły głosy internautów oraz wybranych dziennikarzy. W pierwotnym gronie 23 nominowanych piłkarzy znalazł się Robert Lewandowski. Niedługo powinny zostać upublicznione szczegółowe wyniki głosowania i wtedy dowiemy się, które miejsce zajął reprezentant Polski.Trenerem roku wybrano Claudio Ranieriego za sensacyjne mistrzostwo Anglii z Leicester City. Piłkarką roku po raz drugi z rzędu niespodziewanie została Carli Lloyd z USA. - Nie spodziewałam się tego. Myślałam, że wygra Melanie [Behringer], która miała świetne igrzyska z Niemcami - szczerze przyznała Lloyd, która ze swoją reprezentacją odpadła w ćwierćfinale igrzysk.Cristiano Ronaldo (Portugalia)Carli Lloyd (USA)Claudio Ranieri (Leicester City)Silvia Neid ( Niemcy Mohd Faiz bin Subri (Malezja) - ">można ją zobaczyć tutaj >> Atletico Nacionalkibice Borussii Dortmund i LiverpooluManuel Neuer - Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, Marcelo - Luka Modrić, Toni Kroos, Andres Iniesta - Lionel Messi, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo