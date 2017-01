Rajd Dakar. Dariusz Rodewald, mechanik z Olesna wygrywa Dakar. Niesamowita historia Polaka

Jak to się stało, że mechanik z Olesna wygrywa Dakar?

Ale sukcesy odniósł pan w zespole Gerarda.

Jaką rolę pełni pan w zespole?

Miał pan momenty strachu?

Co pan czuł, gdy pierwszy raz zwyciężył?

Ale w oficjalnych wynikach był pan przedstawiony jako Holender.

Mieszka pan w Holandii od 10 lat, planuje pan powrót do Polski?

Dziesięć lat temu wyjechałem do Holandii i zacząłem pracę w firmie transportowej Gerarda de Rooya. Po jakimś czasie jego ojciec Jan zaproponował, żebym przeszedł do jego teamu. A Jan de Rooy to w Holandii legenda. W latach osiemdziesiątych wygrywał Dakar. To taki tamtejszy Hołowczyc . Wszyscy, którzy tu z nami teraz jeżdżą byli w młodości zafascynowani jego wyczynami, plakaty z Janem wisiały nad ich łóżkami. Jego Daf potrafił lecieć po pustyni 200 km na godzinę. Dzisiaj z powodu ograniczeń jest to niemożliwe.- Pierwszy Dakar miałem jechać z Janem, jednak go odwołano. Pomyślałem, no pięknie, pierwszy i pewnie ostatni. Ale rok później wystartowałem już w teamie Gerarda. I tak już zostało. Mamy stałą ekipę od lat i przez cały rok się przygotowujemy do Dakaru. To jest nasz podstawowy cel. Zespół się bardzo rozrósł. Mamy tu cztery ciężarówki i 45 osób. W Holandii na stałe pracuje przy tym sześć osób.- Jestem mechanikiem. Jest jeszcze pilot, który prowadzi nawigację i kierowca. Mam komputer pokładowy, na którym sprawdzam, czy wszystko jest ok. Dziewięć ton i tysiąc koni. Jest co kontrolować.- Zawsze takie są. Myślimy czasami, teraz to już jest koniec, nie da się tego przeskoczyć. Ale jak nie ma takich momentów, to znaczy, że się za wolno jedzie. Obecnie też przestrzeliliśmy zakręt, ale jakoś z tego wyszliśmy. Każdego dnia coś takiego się zdarza.- To było coś niesamowitego. Wcześniej bardzo chcieliśmy wygrać, próbowaliśmy wszystkiego i zawsze nam coś przeszkadzało. A tym razem pojechaliśmy spokojnie i się udało. Przeżycie nie do opisania. I taka pierwsza myśl mi przyszła do głowy na mecie, że przecież jestem pierwszym Polakiem, który wygrał Dakar.- Czułem się wtedy Polakiem, bo jestem Polakiem, chociaż mieszkam w Eindhoven. Byłem w klasyfikacji uwzględniony jako Holender, bo mam tamtejszą licencję. Prosiłem przez kilka lat organizatorów, żeby to skorygowali, ale bez skutku. W końcu dałem sobie spokój, a oni dwa lata temu wpisali mnie jako Polaka.- Mieszkam w Holandii z żoną Karoliną i dwójką dzieci, które mówią perfekcyjnie po polsku, bo chodzą do weekendowej polskiej szkoły. Każde wakacje spędzamy w kraju. Mamy plany, żeby wrócić do naszego Olesna, ale o tym jeszcze nie chciałbym teraz mówić.