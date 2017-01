Andrzej Duda zażartował z wyników Anity Włodarczyk. "Dla pani będą musieli..."

- Dla mnie to zawsze niezwykle wzruszający moment, móc zobaczyć te wielkie, piękne, jasne gwiazdy polskiego sportu, które my - zwykli Polacy - widzimy z reguły w telewizji. Dostarczacie nam państwo wiele satysfakcji, dumy i wzruszeń. To jest z pewnością taki element, którego politycy mogą wam pozazdrościć, bo sportowcy wzbudzają w zasadzie w społeczeństwie tylko ciepłe uczucia i gigantyczną radość, kiedy osiągają sukces - podkreślił prezydent. Duda zwrócił się także do obecnej na sali mistrzyni olimpijskiej i rekordzistki świata w rzucie młotem Anity Włodarczyk: - To były niebywałe sukcesy. Nie chcę przesadzać, ale mam nadzieję, że dla pani będą musieli powiększyć stadiony lekkoatletyczne - zażartował.Wręczył także odznaczenia państwowe za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za zasługi w upowszechnianiu sportu i promowaniu Polski na arenie międzynarodowej dwukrotnemu wicemistrzowi olimpijskiemu w rzucie dyskiem Małachowskiemu i jego trenerowi Suskiemu.- Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, że sukcesy w światowym, europejskim sporcie zawsze są okupione wielkim wysiłkiem, pracą sportowca, drużyny i całego zaplecza. To jest właśnie ta rodzina olimpijska, to państwo nimi jesteście. To dla mnie ogromna satysfakcja i radość, że zostaliśmy tutaj z małżonką zaproszeni - zapewnił prezydent.Duda przypomniał także, że rok 2016 był bardzo dobry dla sportu. Wspomniał o 11 medalach olimpijskich oraz 39 krążkach paraolimpijskich wywalczonych w Rio de Janeiro.- Ogromnie jesteśmy wdzięczni za walkę i zmaganie się z samym sobą. Dajecie nam wszystkim piękny przykład. Właśnie jako prezydent chciałbym wam za to podziękować w imieniu całego polskiego społeczeństwa, bo jesteście wielkimi gwiazdami naszego sportu, jaśniejącymi na nieboskłonie światowego sportu. Jesteście promotorami polskości i polskiej radości" - dodał prezydent.O wzruszeniach związanych z 2016 rokiem mówił także minister sportu Witold Bańka.- Zawsze wtedy gdy nasza biało-czerwona flaga wędrowała do góry i słuchaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, nasze serca drżały. Stworzyliście atmosferę narodowej wspólnoty. Sport to katalizator dobrych i pięknych emocji. Ale rok 2016 to też organizowane w Polsce imprezy sportowe, jak chociażby mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, które zostały uznane za najlepszą imprezę tego typu na świecie. Miło słyszeć taką opinię - powiedział.Prezydent Duda z optymizmem patrzy także na rok 2017. Jak zaznaczył, poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko przez skoczków narciarskich, którzy już na początku roku osiągnęli historyczny sukces w Turnieju Czterech Skoczni.- Ten ich niebywały sukces, jakiego nie było w naszych skokach narciarskich, mam nadzieję, jest bardzo dobrą wróżbą dla polskiego sportu na rok 2017. Z tego miejsca bardzo bym chciał życzyć , by ten 2017 był rokiem dobrej pracy i wspanialej satysfakcji. Życzę sił, zdrowia, mocy i wielu, wielu zwycięstw - zakończył.Wręczono także coroczne Honorowe Nagrody Sportowe PKOl im. Piotra Nurowskiego. Za najlepsze w 2016 roku uznano złote medalistki igrzysk w Rio - Włodarczyk oraz wioślarki Magdalenę Fularczyk-Kozłowską i Natalię Madaj. Nagrodę otrzymała także reprezentacja w piłce ręcznej, która w turnieju olimpijskim uplasowała się na czwartym miejscu. Trenerem roku uznano pracującego z Włodarczyk Krzysztofa Kaliszewskiego.Podziękowano także tym, którzy zakończyli już kariery - brązowej medalistce igrzysk (2004) w skoku o tyczce Annie Rogowskiej oraz mistrzowi olimpijskiemu ( 2000 ) i świata (2001) w rzucie młotem Szymonowi Ziółkowskiemu. Miał zostać uhonorowany także dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski, ale z powodu choroby nie mógł przybyć do siedziby PKOl.Noworoczna gala to coroczne spotkanie rodziny olimpijskiej. W Warszawie spotykają się byli i obecni sportowcy, a także działacze, lekarze, sponsorzy.