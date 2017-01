PŚ w Wiśle. Skocznia zasypana, ale organizatorzy pracują

Program zawodów:

Zapewnił, że w Wiśle wystartuje niemal cała światowa czołówka ze zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni Kamilem Stochem oraz wiślaninem Piotrem Żyłą, który w tym prestiżowym cyklu był drugi. Po niemal rocznym rozbracie z nartami na belce zasiądzie Austriak Gregor Schlierenzauer. Na starcie zabraknąć może Szwajcarów z Simonem Ammannem, a także Słoweńca Petera Prevca.Wąsowicz powiedział, że przyjazd do Wisły zaanonsowało 17 ekip. Większość dotrze w Beskidy w czwartek. Ich bazą będzie Hotel Gołębiewski.Wiceprezes dodał, że skocznia w Wiśle Malince jest już praktycznie przygotowana do rozegrania zawodów. "Poprosiłem dziś Adama Małysza , abyśmy wspólnie sprawdzili jej gotowość. Według niego wszystko wygląda dobrze, ale na wszelki wypadek w środę przetestują skocznię zawodnicy naszej kadry B. Przyjechać chcą wtedy też Czesi i Ukraińcy" - powiedział w poniedziałek wiceszef PZN.Organizatorzy zawodów tym razem nie mieli problemów z brakiem śniegu. Wręcz przeciwnie, musieli wywozić jego nadmiar. - Trochę nas zasypało, ale przynajmniej mamy obiekt, na którym widać, że jest zima. Sytuację już opanowaliśmy. Najwięcej czasu zabiera nam czyszczenie krzesełek na trybunach - dodał Wąsowicz.Rywalizację w Wiśle obejrzy komplet widzów. Na każdy z konkursów wejdzie ok. 5,5 tys. kibiców. - W sobotę przekazałem ostatnią pulę biletów do sklepu w Wiśle i mam informację, że już się sprzedały - powiedział wiceprezes.Konkursy w Wiśle odbędą się po południu 14 i 15 stycznia. Tydzień później skoczkowie będą rywalizowali w konkursach drużynowym i indywidualnym w Zakopanem.Skocznia HS 134 w Wiśle Malince jest największym tego typu obiektem w Beskidach. W latach 2005-2008 została gruntownie zmodernizowana. Jej rekord należy do Austriaka Stefana Krafta, który 8 stycznia 2013 r. podczas kwalifikacji do konkursu PŚ uzyskał 139 m.Piątek, 13 stycznia 16.00 - trening (dwie serie) 18.00 - kwalifikacjeSobota, 14 stycznia 15.00 - seria próbna 16.00 - pierwsza seria konkursowaNiedziela, 15 stycznia 14.30 - kwalifikacje 16.00 - pierwsza seria konkursowa