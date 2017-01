Puchar Francji. Znakomity występ Kamila Grosickiego! Trzy asysty [WIDEO]

Klasa rywala nie powala; to francuski szóstoligowiec. Ale Grosicki zaliczył bardzo ładną asystę przy golu na 2-0, gdy podał piłkę zewnętrzną częścią stopy do Wesleya Saida. "Grosik" wypracował również czwartego gola (dośrodkowywał z rzutu rożnego) oraz piątego (wrzutka z lewej strony). Wszystkie gole z tego spotkania można zobaczyć poniżej.Bramki dla Rennes zdobywali kolejno: Xan Ugartemendia (samobój), Said, Adama DIakhaby, Joris Gnanon, Habib Habibou oraz Mexer.