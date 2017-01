Tyson Fury znów zaskakuje

Pierwsza wiadomość brzmiała: - Nie jestem już Cyganem. Teraz mówcie na mnie Gorga Tys. 2017 nowy początek.Fury od początku swojej kariery określał się mianem Cygana. W Wielkiej Brytanii mówi się tak na podróżnych z Irlandii. Pięściarz wywodzi się z takiej rodziny i zawsze czuł się bardzo przywiązany do kultury swoich przodków. Jego oświadczenie o rezygnacji z dotychczasowego pseudonimu odbiło się szerokim echem w świecie boksu . "Gorga" to slangowe określenie na nie-Cygana. Niedługo potem podzielił się kolejnym wpisem, w którym wyjaśnił tę decyzję.- Po prostu czuję, że nie jestem już Cyganem. Nie podzielam już wartości kultury cygańskiej. Rezygnuję i nie będę już więcej Cyganem.Wszyscy wiedzą jednak, że nie wszystkie wpisy Fury'ego można brać na poważnie. Niejednokrotnie zdarzało się, że coś ogłaszał, a następnie okazywało się to tylko żartem. Jednym z jego popisowych numerów była deklaracja o przejściu na Islam. W rzeczywistości pozostał Chrześcijaninem.