Ekstraklasa . Stojan Vranjes w Piaście Gliwice

Vranjes przez ostatnie półtora roku był zawodnikiem warszawskiej Legii, ale jesienią wystąpił tylko w jednym ligowym spotkaniu. Wcześniej grał w Lechii Gdańsk . "Podoba mi się Polska i chciałem tutaj zostać. Piast był pierwszym zespołem, który się ze mną skontaktował i okazał się najkonkretniejszy. To wicemistrz Polski i jestem pewny, że mamy te same cele" - powiedział piłkarz cytowany przez oficjalną stronę klubu.Jest drugim zawodnikiem pozyskanym zimą przez Piasta. W niedzielę kontrakt podpisał czeski napastnik Michal Papadopulos.Obaj wraz z pozostałymi piłkarzami Piasta szczelnie opatuleni z racji kilkunastostopniowego mrozu wyruszyli w poniedziałkowe przedpołudnie na pierwszy trening do parku obok stadionu.