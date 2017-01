La Liga. Gerard Pique wściekły po meczu z Villarreal: Widziałeś to? Tak, ty!

Kamery stacji Movistar+ nagrały, jak schodzący z murawy Pique podszedł do trybuny, wskazał palcem na Tebasa i zaczął do niego krzyczeć. - Widziałeś to? Tak, ty! Widziałeś to? - takie słowa obrońcy Barcelony cytuje RAC1.- Ta osoba wie, co do niej krzyczałem - powiedział, zapytany przez dziennikarzy o zachowanie po meczu: Ale nazwisko Tebasa nie padło.- Dziś sędzia nie przyznał nam dwóch ewidentnych rzutów karnych. To były oczywiste sytuacje - mówił Pique i zaraz potem dodał: - Widzieliśmy, co się działo w meczu Realu z Sevillą. Chcemy grać w piłkę nożną , a nie w ruletkę.29-letni obrońca miał pretensje o dwie sytuacje z drugiej połowy, kiedy Bruno dwa razy dotykał piłki ręką w polu karnym. Zdaniem piłkarza Barcelony rywal zagrał z premedytacją w obu sytuacjach. Na powtórkach sytuacja z 73 minuty wydaje się ewidentna. Leżący już Bruno wyciąga rękę, by utrudnić strzał Messiemu. Piłka trafia w pięć zawodnika Villarreal i zamiast do bramki, leci w trybuny. A Bruno od razu po uderzeniu chowa rękę pod siebie. - To było celowe zagranie - powiedział wiceprezes Barcelony Jordi Mestre.Barcelona zremisowała z Villarreal 1:1 i wobec zwycięstwa Realu Madryt z Granadą traci do "Królewskich" już pięć punktów w ligowej tabeli. Co więcej, rywale mają jeszcze do rozegrania jeden zaległy mecz. W Barcelonie jest przekonanie, że sędziowie pomagają Realowi.Pique poproszony o skomentowanie pracy arbitrów, powiedział tylko: - Sędziowie? Sami widzieliście. Na boisku było widać wszystko jak na dłoni. Dalsze komentarze nie mają sensu - mówił.Pique za swoje zachowanie nie obawia się kary. - Cały czas myślę tak samo, a oni co tydzień udowadniają, że mam rację.