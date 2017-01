Skoczkini wzwyż Ruth Beitia: celem w 2017 roku jest mistrzostwo świata

Miniony sezon Hiszpanka miała najlepszy w karierze - została mistrzynią olimpijską i Europy, z halowych mistrzostw świata przywiozła srebro, triumfowała też w Diamentowej Lidze. Została uznana razem z Mo Farahem najlepszym lekkoatletą Europy.- Wiem, że taki sezon jak 2016 już się nie powtórzy, ale cały czas znajduję chęci do treningów, rywalizacji. Już po triumfie w Diamentowej Lidze powiedzieliśmy z trenerem niemal jednocześnie: nigdy nie zdobyłam mistrzostwa świata. To jest mój nowy cel i coś co motywuje mnie do pracy w 2017 roku - powiedziała w wywiadzie dla dziennika "Marca".Mistrzostwa globu odbędą się w tym roku w Londynie na stadionie olimpijskim w dniach 5- 13 sierpnia Lekkoatletka pytana o źródło swoich sukcesów wskazuje na współpracę z tym samym szkoleniowcem. Od... 26 lat jej trenerem jest Ramon Torralbo. W dorobku Beitia ma 18 medali różnych międzynarodowych imprez. Najwięcej - pięć - wywalczonych w halowych mistrzostwach Europy. Była też trzy razy mistrzynią Starego Kontynentu ( 2012 -2016).- Ciężka praca, stabilizacja, poświęcenie i Ramon (Torralbo - PAP), na którego mogę liczyć nie tylko jako na fachowca, ale o osobę pomagającą mi w różnych aspektach życia - to moje klucze do sukcesów. Na razie nie zamierzam kończyć kariery, choć nie chcę też deklarować, czy wystartuję w Tokio w 2020 r. To dla mnie zbyt odległa perspektywa - dodała zawodniczka, która 1 kwietnia obchodzić będzie 38. urodziny.