Puchar Anglii. George Evans nie chciał koszulki Wayne'a Rooneya

Former City player George Evans seemingly turning down Wayne Rooney's offer of a shirt-swap.



Rooney wyrównał rekord Charltona

Niesamowity obrazek po meczu Pucharu Anglii. Manchester United rozbił na Old Trafford drugoligowe Reading 4:0, ale najbardziej zapadającą w pamięć scenka mogła mieć miejsce tuż po końcowym gwizdku.Wayne Rooney chciał zaoferować 22-letniemu George'owi Evansowi swoją koszulkę. Młody obrońca dość jasno dał rodakowi do zrozumienia, że nie jest zainteresowany taką wymianą.Skąd taka reakcja Evansa? Najprawdopodobniej stąd, że piłkarz jest wychowankiem Manchesteru City , w którym spędził całe życie. Nie zdołał jednak przebić się do pierwszej drużyny i na początku tego sezonu, po serii wypożyczeń, został sprzedany do zajmującego obecnie trzecie miejsce w Championship Reading.Tymczasem, Rooney strzelił 249. gola w barwach MU. Tym samym, wyrównał klubowy rekord Bobby'ego Charltona.To był 450 występ 31-latka w barwach "Czerwonych Diabłów". To jednak dopiero czwarte trafienie Rooneya w tym sezonie.