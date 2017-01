Puchar Anglii. Liverpool tylko zremisował z rywalem z czwartej dywizji

Trener "The Reds" Juergen Klopp oszczędzał swoich najlepszych piłkarzy, ponieważ w środę czeka ich pierwsze spotkanie półfinału Pucharu Ligi z Southampton. W wyjściowym składzie znalazło się m.in. pięciu nastolatków. Niemiecki szkoleniowiec nie liczył się raczej z tym, że jego zespół będzie musiał ponownie rozegrać spotkanie z Plymouth , tym razem na stadionie rywala.Liverpool miał miażdżącą przewagę w posiadaniu piłki (77 procent) i przez ponad godzinę nie pozwolił gościom oddać nawet jednego strzału. Sam przeprowadził 28 akcji ofensywnych, choć tylko nieliczne z nich przełożyły się na dogodne okazje bramkowe.Takich problemów nie miał lider Premier League - Chelsea Londyn. "The Blues" bez większego problemu pokonali u siebie rywala z trzeciej ligi Peterborough United 4:1, mimo że od 67. minuty grali w dziesiątkę. Czerwoną kartkę zobaczył John Terry, który znalazł się w wyjściowym składzie Chelsea po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy.W innych niedzielnych spotkaniach awans do 1/16 finału wywalczyły Middlesbrough, Tottenham Hotspur i Fulham Londyn.W 3. rundzie z rozgrywkami pożegnało się łącznie sześć ekip ekstraklasy: Swansea City Łukasza Fabiańskiego (0:2 z Hull City), AFC Bournemouth Artura Boruca (0:3 z Millwall), West Ham United (0:5 z Manchesterem City), West Bromwich Albion (1:2 z Derby County), Everton (1:2 z Leicester City; w spotkaniu zadebiutował Bartosz Kapustka, poza kadrą był Marcin Wasilewski) oraz Stoke City (0:2 z Wolverhampton).Pięć zespołów najwyższego szczebla rozgrywek ligowych będzie musiało rozegrać rewanże w Pucharze Anglii, dziewięć wywalczyło awans.