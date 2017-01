Ekstraklasa. Kolejny klub zainteresowany młodym obrońcą Zagłębia Lubin

Niedawno francuskie "L'Equipie" informowało, że Montpellier złożyło Zagłębiu Lubin ofertę za młodego obrońcę w wysokości 750 tys. euro. Władze polskiego klubu oczekują jednak wyższej kwoty, a coraz większe zainteresowanie piłkarzem na zachodzie pomaga im w osiągnięciu celu.Chęć ściągnięcia piłkarza do siebie w tym czasie zdążyła wyrazić Borussia Moenchengladbach . Ale to nie jedyny rywal, z którym Montpellier będzie musiało walczyć o podpis młodzieżowego reprezentanta Polski. Według informacji francuskich mediów z agentem zawodnika wstępnie rozmawiali przedstawiciele Lille.Piąty zespół poprzedniego sezonu Ligue 1 ma duże problemy w defensywie. W 19. meczach stracił 25 bramek i zajmuje 12. miejsce w tabeli.Środkowy obrońca zagrał do tej pory we wszystkich dwudziestu meczach ekstraklasy. Tylko raz nie wystąpił w pełnym wymiarze czasowym. Dostał zaledwie jedną żółtą kartkę, strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.