ME w łyżwiarstwie szybkim. 10. miejsce Niedźwiedzkiego w wieloboju

W sobot panczeni軼i rywalizowali na 500 i 5000 m, gdzie Polakom posz這 lepiej na tym kr鏒szym dystansie - Nied德iedzki by czwarty, a Szyma雟ki - si鏚my. Na 5000 zaj瘭i, odpowiednio, 19. i 20. miejsce.W niedziel obaj 軼igali si tylko na 1500 m, poniewa do ostatniej konkurencji - 10 000 m - dopuszczona by豉 tylko czo這wa 鏀emka. Nied德iedzki by czwarty, a Szyma雟ki - dziesi徠y.W niedziel zako鎍zy豉 si tak瞠 rywalizacja kobiet w wieloboju sprinterskim (dwa razy po 500 i 1000 m). W klasyfikacji ko鎍owej triumfowa豉 Czeszka Karolina Erbanova. Kaja Ziomek zaj窸a 14., a And瞠lika W鎩cik - 15. miejsce.Pierwotnie ME mia造 si odby na odkrytym torze Stegny w Warszawie , ale ze wzgl璠闚 organizacyjnych i finansowych zosta造 przeniesione do Holandii . Hala lodowa Thialf w Heerenveen niedawno przesz豉 gruntown modernizacj. Wyniki mistrzostw Europy:m篹czy幡i - drugi dzie wieloboju1500 m1. Denis Juskow (Rosja) 1.46,542. Sven Kramer ( Holandia ) 1.46,553. Sindre Henriksen (Norwegia) 1.47,824. Konrad Nied德iedzki (Polska) 1.47,83...10. Jan Szyma雟ki (Polska) 1.48,4710 000 m1. Sven Kramer (Holandia) 13.06,302. Jan Blokhuijsen (Holandia) 13.11,953. Bart Swings ( Belgia ) 13.15,54klasyfikacja ko鎍owa wieloboju ME:1. Sven Kramer (Holandia) 148,699 pkt2. Jan Blokhuijsen (Holandia) 149,816