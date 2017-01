Skoki narciarskie. Sześciu Polaków w kolejnych konkursach

Po Turnieju Czterech Skoczni, konkursach Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt i FIS Cup w Zakopanem (czwarty period) po sześć miejsc otrzymały obok Polski także reprezentacje Austrii, Niemiec, Norwegii i Słowenii.Trzy ekipy Norwegii, Austrii i Słowenii będą jednak wystawiały po siedmiu zawodników, gdyż uzyskały po jednym dodatkowym miejscu za wyniki osiągnięte w Pucharze Kontynentalnym.Światowa Lista Rankingowa (WRL) służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką ma prawo wystawić reprezentacja danego kraju w indywidualnych konkursach Pucharu Świata lub Letniej Grand Prix w kolejnym periodzie.Podstawą rankingu są periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów.Kwoty startowe to maksymalna liczba skoczków, jaką mogą wystawić reprezentacje poszczególnych krajów w zawodach Pucharu Świata. Limity obowiązują przez cały period.Oprócz kwot startowych, kraj organizator zawodów ma prawo wystawienia maksymalnie sześciu dodatkowych zawodników w ramach kwoty narodowej.Kwotę narodową organizatorzy zawodów mogą wykorzystać dwa razy w sezonie zimowym oraz raz w letnim. Nawet, gdy organizują więcej konkursów.