MŚ we Francji. Poważna kontuzja Mariusza Jurkiewicza, nie zagra na mistrzostwach

Nowy rozdział

Jurkiewicz pierwsze badania przeszedł w szpitalu w Irun, teraz wróci do kraju i będzie pod opieką lekarzy z kliniki Rehasport w Poznaniu Do kontuzji doszło w końcówce spotkania z Argentyną (26:26), gdy Jurkiewicz upadł na bark i nie był w stanie kontynuować gry . Jak oceniają lekarze kadry , przerwa Jurkiewicza potrwa od trzech do czterech miesięcy.Wcześniej urazy wyeliminowały ze startu we Francji Michała Jureckiego, Piotra Wyszomirskiego i Kamil Syprzaka.Zespół przechodzi największą od lat przebudowę. Spośród 19 zawodników, których Tałant Dujszebajew powołał na towarzyski turniej w Irun, ostatni test przed MŚ, aż 11 graczy nigdy nie wystąpiło na imprezie rangi mistrzowskiej.Jurkiewicz miał być jednym z liderów kadry na mistrzostwach świata. Dla niego turniej we Francji byłby jedenastym tej rangi w karierze. "Kaczka" zagrał na dużych imprezach dla drużyny narodowej 52 spotkania i rzucił w nich 85 goli.Biało-czerwoni w Irun rozegrali trzy towarzyskie mecze - z Hiszpanią, Katarem i Argentyną. Żadnego nie wygrali, odnotowując dwie porażki i jeden remis. Po turnieju trener Dujszebajew ma podać ostateczny skład kadry, który pojedzie na MŚ.We Francji biało-czerwoni rywalizować będą w grupie A. Zmierzą się z gospodarzami, Rosją, Brazylią, Japonią i Norwegią.