Turniej Czterech Skoczni. Daniel Andre Tande: Sytuacja mnie przerosła

Po pierwszej rundzie ostatniego konkursu Tande tracił do Stocha zaledwie 2,8 pkt i wciąż liczył się w walce o wygranie 65. edycji turnieju. Dramat Norwega rozpoczął się w serii finałowej zaraz po wyjściu z progu. 22-latek miał ogromne problemy w locie i bardziej niż na jego długości, koncentrował się na bezpiecznym wylądowaniu i nie zrobieniu sobie krzywdy. Ostatecznie uzyskał tylko 117 metrów i z 3. pozycji, jaką zajmował po pierwszej serii, spadł na 26. W klasyfikacji łącznej przegrał nawet z Żyłą, który przed rundą finałową tracił do niego ponad 20 punktów.Początkowo podejrzewano, że przyczyną problemów w locie była usterka techniczna. Thomas Hoerl, serwismen norweskiej kadry , był pewien, że to on zawinił, ale Tande temu zaprzeczył. - Widziałem nagranie ze skoku i wiem, co się stało. Widać, że gdy siedzę na belce, wiązanie nie jest dobrze zapięte - stwierdził skoczek w rozmowie z serwisem VG.no.- Jest mi przykro, że coś takiego miało miejsce, zwłaszcza w finałowej serii Turnieju Czterech Skoczni. To była trudna sytuacja, nigdy wcześniej z czymś takim się nie mierzyłem, i to mnie po prostu przerosło - podkreślił Tande.Taka postawa zawodnika zaimponowała dyrektorowi sportowemu norweskiej kadry, Clasa Brede Braathena: - Mógł się wszystkiego wyprzeć, a tego nie zrobił. Pokazał dojrzałość. To imponujące, zważywszy na to, jak wielkie sportowe konsekwencje miał dla niego ten skok.Przed konkursami Pucharu Świata w Wiśle (14 i 15 stycznia ) Daniel Andre Tande jest wiceliderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Do pierwszego Domena Prevca ma tylko dziewięć punktów straty. Trzeci jest Kamil Stoch , tracący do Norwega cztery "oczka".