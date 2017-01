Tour de Ski - triumf Heidi Weng

Ostatnim etapem tradycyjnie był bieg na dochodzenie na 9 km. Pierwsza na jego trasę ruszyła Stina Nilsson. Szwedka miała blisko 20 sekund przewagi nad Weng, ale ponieważ specjalizuje się w krótszych dystansach nie była w stanie nawiązać walki o zwycięstwo. Wyraźnie wyprzedziła ją nawet Parmakoski, która na starcie miała 53,9 s straty. Do mety Nilsson ostatecznie dotarła trzecia, 1.54,4 po zwyciężczyni.Za zwycięstwo w TdS Weng otrzymała 400 punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dzięki temu umocniła się na prowadzeniu. Nad rodaczką Ingvild Flugstad Oestberg ma już 308 pkt przewagi.Od 10 grudnia w rywalizacji w PŚ nie uczestniczy Justyna Kowalczyk. Ten stan potrwa aż do lutego. Dzięki temu unika dominujących w tym czasie konkurencji rozgrywanych techniką dowolną, które nie służą jej kolanu.W 11. edycji tego wyczerpującego cyklu zabrakło wielu gwiazd, na czele z zawieszoną Norweżką Therese Johaug. Już przed rozpoczęciem sezonu o rezygnacji z TdS mówiła wracająca po macierzyńskiej przerwie jej słynna rodaczka Marit Bjoergen.Kolejne zawody PŚ zaplanowano na 14 stycznia . W Dobbiaco, gdzie odbywał się jeden z etapów Tour de Ski, panie będą rywalizowały w sprincie stylem dowolnym.1. Heidi Weng ( Norwegia ) 33.53,5 2. Krista Parmakoski (Finlandia) strata 1.37,0 3. Stina Nilsson (Szwecja) 1.54,4 4. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) 2.04,3 5. Jessica Diggins (USA) 3.09,0 6. Kerttu Niskanen (Finlandia) 4.18,21. Heidi Weng (Norwegia) 2:27.39,4 2. Krista Parmakoski (Finlandia) strata 1,37,0 s 3. Stina Nilsson (Szwecja) 1.54,41. Heidi Weng (Norwegia) 1351 pkt 2. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) 1043 3. Krista Parmakoski (Finlandia) 1032 4. Stina Nilsson (Szwecja) 845 5. Jessica Diggins (USA) 694 6. Julia Czekaliewa (Rosja) 487 ... 31. Justyna Kowalczyk (Polska) 1111. Heidi Weng (Norwegia) 598 2. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) 495 3. Krista Parmakoski (Finlandia) 457 ... 33. Justyna Kowalczyk (Polska) 57