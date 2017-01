Ekstraklasa. Alan Czerwiński i Arvydas Novikovas przejdą do Jagiellonii?

23-letni Czerwiński gra na prawej stronie defensywy i jesienią należał do najlepszych obrońców pierwszej ligi. W poprzedniej rundzie zagrał w 18 spotkaniach GKS Katowice . - Nie ma co ukrywać, że chcemy tego chłopaka. Wiemy, że w kontrakcie ma wpisaną klauzulę odejścia, tak więc jeżeli wpłacimy na konto GKS odpowiednią kwotę, automatycznie zostanie naszym zawodnikiem. Rozmowy trwają, bo z tego co wiem, nie tylko my go chcemy - powiedział "Przeglądowi Sportowemu" prezes Jagiellonii Cezary Kulesza.Blisko transferu do lidera ekstraklasy wydaje się też Litwin Arvydas Novikovas, który grał ostatnio w niemieckim VfL Bochum. Jesienią wystąpił jednak tylko w pięciu spotkaniach i jak przyznaje jego menedżer w aktualnym klubie na pewno nie zostanie. Novikovas grywał głównie na skrzydle, chociaż zdarzało się, że był także ustawiany w ataku. Wcześniej 32-krotny reprezentant Litwy grał m.in. w szkockich Heart of Midlothian FC i St. Johnstone oraz niemieckim Erzgebirge Aue.Po 20 kolejkach ekstraklasy Jagiellonia jest pierwsza w tabeli z taką samą ilością punktów, co druga Lechia Gdańsk . Pierwsze spotkanie wiosną drużyna Michała Probierza rozegra na wyjeździe, 12 lutego właśnie z Lechią.