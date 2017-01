Ekstraklasa. Muhamed Keita: Nie wracam do Lecha. To gówno!

Urodzony w Gambii zawodnik do Lecha trafił przed rozpoczęciem sezonu 2014 /15. Chociaż piłkarz w tamtych rozgrywkach zdobył z "Kolejorzem" mistrzostwo Polski, to pobytu w Poznaniu nie wspomina najlepiej. Keita wystąpił w 28 meczach i strzelił trzy gole. Kolejne półtora roku piłkarz spędził na wypożyczeniach w norweskich Stabak IF oraz Stromsgodset IF.Po tym, jak drugi z klubów nie zdecydował się na wykupienie zawodnika, ten musi wrócić do Lecha, który wciąż pozostaje jego pracodawcą. Jednak jak powiedział w norweskich mediach Keita, do Poznania wcale nie ma zamiaru przyjeżdżać. - Albo znajdę klub albo muszę wrócić. Musimy więc znaleźć rozwiązanie. Miałem oferty i takie za milion rocznie, ale nie chodzi o pieniądze. Chyba, że przyszłaby oferta z Chin, wtedy nie mógłbym odmówić. Wtedy chodziłoby o pieniądze - powiedział norweskiemu "Verdens Gang" Keita.- Nie wrócę do Poznania. Wszystko tam było źle. Za mało grałem, miałem złe otoczenie, nie podobało mi się życie. Wszystko. To było gówno! - dodał.