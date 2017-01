NFL. Raiders odpadli w pierwszej rundzie play off

Ekipa z Oakland po 14 latach przerwy wystąpiła w play off, ale z powodu wielkiego pecha trudno było oczekiwać, że wygra w sobotę. Dwa tygodnie temu nogę złamał podstawowy rozgrywający Derek Carr, a tydzień temu urazu barku doznał rezerwowy quarterback Matt McGloin.



W tej sytuacji za ofensywę Raiders odpowiadał 23-letni Connor Cook, wybrany w ubiegłorocznym drafcie z numerem 100. Jest pierwszym rozgrywającym w historii, który debiut w NFL zaliczył w meczu fazy play off.



Janikowski oba punkty zdobył po przyłożeniach kolegów. Pochodzący z Wałbrzycha zawodnik nie miał innych okazji do powiększenia dorobku.