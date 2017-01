Transfery. Patrice Evra chce wrócić do Manchesteru United. Jose Mourinho jest za, ale...

- Francuz powiedział swoim przyjaciołom, że bez wahania odszedłby z Juventusu do United, gdyby Anglicy złożyli mu ofertę - napisało "The Times". Evra ostatnimi czasy stracił miejsce w podstawowym składzie "Starej Damy" na rzecz Alexa Sandro. Do końca jego kontraktu zostało 18 miesięcy. "Times" pisze, że Manchesterowi przydałby się kolejny lewy obrońca. Mourinho nie do końca ufa Luke'owi Shawowi, a Marcos Rojo lepiej spisuje się jako środkowy obrońca w duecie z Philem Jonesem. Daley Blind w ostatnim czasie spisuje się bardzo przeciętnie, a Ashley Young i Matteo Darmian nie są do końca przysposobieni do gry na tej pozycji."Gazzetta dello Sport" podaje kolejne informacje w tej sprawie. Zdaniem Włochów Mourinho widzi w Evrze kandydata na trenera, co mogłoby nie spodobać się Francuzowi, który nie chce jeszcze kończyć kariery piłkarskiej.Evra trafił do Manchesteru United z AS Monaco w 2006 roku. "Czerwonym Diabłem" był przez osiem kolejnych lat. W tym czasie zdobył wszystkie najważniejsze trofea - wygrał Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwo Świata, pięć razy wygrywał ligę angielską, trzy razy Puchar Ligi Angielskiej oraz raz Tarczę Wspólnoty. Do Juventusu trafił za darmo w 2014 roku.