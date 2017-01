Lukas Podolski odchodzi z Galatasaray do ligi chińskiej

Oscar i John Obi Mikel z Chelsea, Carlos Tevez z Boca Juniors oraz Axel Witsel z Zenita Sankt Petersburg - to największe gwiazdy, które już tej zimy za wielkie pieniądze przeniosły się do chińskiej ekstraklasy. Kolejnym piłkarzem, który skusił się na przenosiny do Azji jest Lukas Podolski, który od 2015 roku występował w Galatasaray. Reprezentant Niemiec przeniesie się do grającego w Pekinie Beijing Guoan.- Transfer jest na ostatniej prostej. Piłkarz chce przenosin. Do finalizacji transakcji dojdzie w tym tygodniu, albo wcale - powiedział dyrektor klubu ze Stambułu Levent Nazifoglu.Podolski jest mistrzem świata z 2014 roku oraz brązowym medalistą z turniejów w 2006 2010 roku. Zanim trafił do Galatasaray grał m.in. w Bayernie Monachium , Arsenalu i Interze Mediolan.