Transfery. Rafał Janicki w Serie A? Bologna zainteresowana

24-latek gra w Lechii od 2010 roku i nie wyklucza odejścia. - Potrzebuję nowego impulsu, ale nic na siłę. Były zapytania z poznańskiego Lecha, ale od razu zaznaczyłem, że nie ma takiej opcji. Jeśli wyjadę to raczej na pewno za granicę - mówił Janicki w czerwcu 2016 roku. W tym sezonie Janicki zagrał w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach. Lechia jest wiceliderem ekstraklasy po 20 kolejkach z 39 pkt - jest za Jagiellonią Białystok jedynie ze względu na gorszy bilans bramkowy. Za to Bologna zajmuje 15. miejsce w Serie A z 20 pkt zdobytymi w 17 meczach.Tej zimy do Włoch trafił już Bartosz Bereszyński, który przeszedł z Legii Warszawa do Sampdorii za 2 mln euro. Latem do Serie A trafili m.in. Arkadiusz Milik (Napoli), Karol Linetty (Sampdoria) czy Bartłomiej Drągowski (Fiorentina).