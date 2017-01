ME w łyżwiarstwie szybkim. Michalski ósmy w wieloboju sprinterskim

Srebrny medal wywalczył kolejny z Holendrów Kjell Nuis, a brązowy Niemiec Nico Ihle.W Heerenveen sprinterzy - kobiety i mężczyźni - walczą na 500 m i 1000 m (po dwa razy), zaś pozostali wieloboiści - na dystansach 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m (panczenistki) oraz 500 m, 1500 m, 5000 m i 10 000 m (panczeniści).Po piątkowych biegach na 500 i 1000 m wieloboju sprinterskim prowadził Holender Kai Verbij. Michalski zajmował ósme miejsce, Kłosiński dziesiąte, a Nogal jedenaste. Po sobotniej rywalizacji niewiele się zmieniło. Swoje pozycje utrzymali m.in. Verbij, Michalski i Kłosiński, a Nogal spadł o jedną lokatę.W sobotę rozpoczęła się rywalizacja sprinterek. Po pierwszych wyścigach na 500 i 1000 m prowadzi Czeszka Karolina Erbanova. Kaja Ziomek jest piętnasta, a Andżelika Wójcik szesnasta. Dokończenie rywalizacji w niedzielę.Pierwotnie ME miały się odbyć na odkrytym torze Stegny w Warszawie , ale ze względów organizacyjnych i finansowych zostały przeniesione do Holandii . Hala lodowa Thialf w Heerenveen niedawno przeszła gruntowną modernizację. Wyniki ME w wieloboju sprinterskim:mężczyźni - drugi dzień500 m1. Ronald Mulder ( Holandia ) 35,082. Kai Verbij (Holandia) 35,123. Aleksiej Jesin (Rosja) 35,20...9. Piotr Michalski (Polska) 35,5411. Artur Nogal (Polska) 35,7012. Sebastian Kłosiński (Polska) 35,761000 m1. Kjell Nuis (Holandia) 1.08,852. Nico Ihle ( Niemcy ) 1.09,203. Kai Verbij (Holandia) 1.09,25...