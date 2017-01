Liga hiszpańska. Real rozgromił Granadę i wyrównał rekord Barcelony

Lider nie pozostawił żadnych złudzeń przedostatniej w tabeli Granadzie, strzelając jej cztery gole do 31. minuty. Do siatki trafili kolejno Isco (12.), Francuz Karim Benzema (20.), Portugalczyk Cristiano Ronaldo (27.) i ponownie Isco (31.). Na 5:0 podwyższył niecały kwadrans po przerwie Casemiro.Przed pierwszym gwizdkiem Ronaldo odebrał Złotą Piłkę za zwycięstwo w plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego piłkarza 2016 roku. W poniedziałek na gali w Zurychu może zostać w podobny sposób wyróżniony przez FIFA.Niezwykła seria Realu rozpoczęła się 9 kwietnia , kiedy pokonał Eibar 4:0. Później odniósł jeszcze 29 zwycięstw i zanotował dziewięć remisów. Tak długo w historii hiszpańskiego futbolu niepokonana była tylko Barcelona w sezonie 2015/16. Rekord międzynarodowy w czołowych ligach należy do Juventusu - 43 mecze w sezonie 2011 /12.Real zgromadził 40 punktów i ma już sześć przewagi nad Barceloną, która w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Villarreal. "Królewscy" rozegrali jednak dotychczas 16 meczów - mają jeden zaległy, ponieważ w grudniu wyjechali do Japonii na zwycięskie dla nich klubowe mistrzostwa świata.Był to 55. mecz Realu pod wodzą trenera Zinedine'a Zidane'a. Francuz może pochwalić się niezwykłym bilansem: 43 zwycięstwa, 10 remisów i dwie porażki.177332858