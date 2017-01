ME w łyżwiarstwie szybkim. Czerwonka siódma w wieloboju w Heerenveen

Pierwszego dnia zawodów Czerwonka uplasowała się na trzeciej pozycji na dystansie 500 m i ósmej na 3000 m. W klasyfikacji generalnej była piąta.W sobotę polska zawodniczka obroniła tę pozycję, zajmując piąte miejsce w rywalizacji na 1500 m. Czerwonka, jako jedyna z podopiecznych trenera Krzysztofa Niedźwiedzkiego, zakwalifikowała się do ośmioosobowego finału, ale w biegu na 5000 m zdołała wyprzedzić tylko Norweżkę Idę Njaatun.Wśród najlepszych znów nie zabrakło słynnej Niemki Claudii Pechstein, która wkrótce skończy 45 lat. Zakończyła zmagania na szóstej lokacie.Pierwotnie ME miały się odbyć na odkrytym torze Stegny w Warszawie , ale ze względów organizacyjnych i finansowych zostały przeniesione do Holandii . Hala lodowa Thialf w Heerenveen niedawno przeszła gruntowną modernizację. Wyniki 2. dnia ME w wieloboju:kobiety:1500 m:1. Ireen Wuest ( Holandia ) 1.56,572. Antoinette de Jong (Holandia) 1.58,343. Martina Sablikova ( Czechy ) 1.58,724. Yvonne Nauta (Holandia) 1.59,065. Natalia Czerwonka (Polska) 1.59,17...8. Katarzyna Bachleda-Curuś (Polska) 2.00,4410. Katarzyna Woźniak (Polska) 2.01,075000 m:1. Martina Sablikova (Czechy) 6.57,472. Ireen Wuest (Holandia) 7.03,543. Yvonne Nauta (Holandia) 7.05,41...7. Natalia Czerwonka (Polska) 7.23,87Klasyfikacja końcowa wielobojowych ME (po czterech konkurencjach):1. Ireen Wuest (Holandia) 161,125 pkt2. Martina Sablikova (Czechy) 162,2883. Antoinette de Jong (Holandia) 162,645...7. Natalia Czerwonka (Polska) 166,07010. Katarzyna Woźniak (Polska) 123,86111. Katarzyna Bachleda-Curuś (Polska) 123,872