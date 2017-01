Alpejski PŚ. Worley wygrała gigant w Mariborze

Worley uzyskała łączny czas dwóch przejazdów 2.16,96 i wyprzedziła Goggię o 0,16 oraz Gut o 0,25. Prowadząca na półmetku Shiffrin straciła do triumfatorki 0,42.Jedyna Polka w stawce Maryna Gąsienica-Daniel była 40. w pierwszym przejeździe i nie awansowała do finałowego.Worley odniosła jedenaste zwycięstwo pucharowe w tej konkurencji i jest najskuteczniejszą zawodniczką "trójkolorowych" w slalomie gigancie.Sobotniej rywalizacji nie ukończyły: m.in. Stephanie Brunner (Austria), Nina Loeseth ( Norwegia ), Tina Weirather (Liechtenstein), Emi Hasegawa (Japonia), Federica Brignone (Włochy) i... reprezentantka gospodarzy 33-letnia Tina Maze, która postanowiła właśnie w tych zawodach wziąć rozbrat z "narciarską karuzelą". W połowie trasy zatrzymała się w miejscu, gdzie stał jej mąż i zarazem trener Andrea Massi, a później dotarła do mety na piechotę niosąc narty.Maze ma w bogatej kolekcji dwa złote medale olimpijskie zdobyte w Soczi w 2014 roku w slalomie gigancie i zjeździe oraz tyle samo srebrnych (Vancouver 2010 w supergigancie i gigancie) oraz cztery złote i pięć srebrnych wywalczonych w mistrzostwach świata.Raz w sezonie 2012/2013 przypadła jej Kryształowa Kula za zwycięstwo klasyfikacji generalnej cyklu. Pierwsze zwycięstwo w PŚ Maze odniosła 26 grudnia 2002 roku, triumfując w austriackim Soelden w gigancie.Trasę drugiego przejazdu w Mariborze najszybciej pokonała Worley, dystansując o 0,01 Norweżkę Ragnhild Mowinclek, która przesunęła się z 17. na szóste miejsce oraz Gut o 0,09 s. Liderka zawodów Shiffrin pojechała wolniej od Worley o 0,42 (szósty czas).W klasyfikacji łącznej PŚ Shiffrin wyprzedza po 17 zawodach o 205 punktów Gut oraz o 285 Worley.